Cabral: “Mi piace tanto come gioca Jovic e Italiano ha due buone opzioni. Io e lui insieme non è impossibile, ma…”

L’attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, è riuscito ad andare a segno anche nella trasferta di Verona. Intervistato da DAZN dopo la gara contro i gialloblu ha detto: “Sono felice di essere in forma e di aiutare tutta la squadra, ma questo non lo sto facendo di certo da solo. Siamo contenti di aver fatto una bella partita”.

E ancora: “E’ importantissimo per noi guadagnare fiducia anche in campionato. Stiamo facendo una buona Conference League, ma in Serie A non siamo andati bene finora. Il Verona ha una bella difesa e ho fatto un bel duello con loro”.

E infine: “Se sto rendendo più facile il lavoro di Italiano? No. Siamo in due là davanti, io e Jovic. Mi piace tanto come gioca Luka e sono entrambe buone opzioni. Giocare insieme non è impossibile, ma questo lo devi chiedere al mister (ride ndr)”.