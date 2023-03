Cabral: “Mi vedo a lungo alla Fiorentina e quest’anno possiamo fare la storia di questa società. Che gol che ho fatto contro il Napoli!”

Il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, è particolarmente legato al gol che ha realizzato contro il Napoli in campionato, in una gara vinta dai viola per 3-2.

Quando gli viene chiesto, nel corso di un’intervista rilasciata a La Nazione, quale sia stato il suo gol più bello siglato in Italia, l’ex Basilea risponde così: “Senza dubbio quello con il Napoli al Maradona. Un bel giorno per tutti. Come mi è venuto in mente? Non lo so. Le cose succedono così, io non penso. La palla è arrivata e sono partito. Io vado verso la porta e via, non c’è tempo per pensare: è istinto”.

Sul futuro suo e della squadra ha detto: “Mi vedo a lungo qui, anche se io penso sempre al prossimo allenamento, alla prossima partita. La mia testa funziona così. Sono concentrato su questo campionato perché si possa fare la storia di questa società. Vogliamo tanto andare a Roma per la finale (di Coppa Italia ndr) del 24 Maggio. Ma abbiamo prima due grandi partite contro la Cremonese e puntiamo anche sulla Conference che una grande competizione, senza tralasciare il campionato. Difficile perché abbiamo tante partite, ma abbiamo una grande squadra. Possiamo finire bene questa stagione”.