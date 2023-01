“Cabral non ha piedi eccellenti, ma nell’uno contro uno è una bestia. Ecco come dovrebbe giocare”

Sabatino Durante, ex dirigente e intermediario di mercato, ha parlato a TMW Radio di Arthur Cabral, giocatore che ancora non è riuscito a convincere i tifosi della Fiorentina:

“Cabral non ha certo piedi eccellenti, tecnicamente è poca roba, ma è una bestia. Quando si trova davanti difese molto chiuse, il brasiliano va in difficoltà. È un giocatore però che va messo nella condizione di puntare l’avversario per fare l’uno contro uno”.

Riuscirà allora il numero 9 viola a sbloccarsi e trovare la continuità che ancora gli manca da quando è a Firenze?