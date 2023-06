Cabral: “Non possiamo sbagliare la partita col Sassuolo, non avremmo la giusta fiducia per la finale. Jovic? Il problema è di Italiano, sarà lui a decidere”

Il numero 9 della Fiorentina Arthur Cabral è stato intervistato da Sky Sport in vista degli ultimi due impegni stagionali della Viola, fra Sassuolo e West Ham. Sentite cosa ha detto l’attaccante brasiliano:

“Dobbiamo avere la testa tranquilla, non possiamo giocare male contro il Sassuolo perché non avremmo la giusta fiducia per la finale. Prima il Sassuolo, poi la Conference. Speriamo di concludere la stagione benissimo”.

Sulle sue condizioni “Mi sento bene, la caviglia mi faceva male, ma ora sto molto bene, spero di aiutare la squadra”.

Infine sul dualismo con Jovic “L’importante è che stiamo bene entrambi, lui è tornato a fare gol, io sto giocando meglio, il problema è di Italiano, sarà lui a decidere”.