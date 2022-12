Cabral, non solo Cremonese: anche un’altra ‘inguaiata’ in classifica pensa al 9 della Fiorentina

Nonostante i pochissimi gol messi a segno con la maglia viola, alcuni club di Serie A sono interessati ad Arthur Cabral. Il centravanti della Fiorentina, a secco in tutte le amichevoli del mese di dicembre, è stato richiesto dalla Cremonese, seppur la trattativa risulti piuttosto complicata per il club lombardo. Ma non solo.

Sulle tracce del brasiliano, si è inserita un’altra formazione che non naviga in acque tranquille in classifica. La Sampdoria di Stankovic, che potrebbe perdere Caputo a gennaio e non può più fare affidamento su Quagliarella. I blucerchiati, inoltre, seguono anche Youssef Maleh, oggetto del desiderio del Lecce che potrebbe prendere, come Cabral, la via del prestito nel mercato invernale.