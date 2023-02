Cabral: “Non volevamo certo offendere nessuno con l’esultanza. Ora pensiamo al Milan perché possiamo vincerla”

Si presenta in zona mista Arthur Cabral, ancora protagonista con un gol, anche per spiegare l’esultanza:

“Un momento felice, in cui avevamo fatto gol, non ho guardato che fosse la curva del Verona ma era dedicata solo alla telecamera. Abbiamo fatto una grande partita, difficile contro una squadra forte e uscire da qui con un 3-0 è bellissimo. Il presidente con noi? Ci piace tanto quando viene con noi, ha portato fortuna e abbiamo vinto.

Il Milan? Abbiamo una grande partita davanti, ci aspetta uno stadio pieno e andiamo a giocarla con fiducia perché possiamo vincerla. I tifosi oggi? Li abbiamo sentiti tanto, è sempre così, anche lontano da Firenze a volte sembra di essere in casa. L’esultanza di giovedì? Non sapevo che sarebbe piaciuta tanto l’esultanza, me lo scrivono ogni giorno su Instagram”.