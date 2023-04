Cabral: “Possiamo farcela in Conference perché abbiamo una grande squadra: vogliamo fare la storia. Rigori? Non ci può essere un solo tiratore”

Arthur Cabral, centravanti della Fiorentina, si è espresso a Sky Sport in vista della gara di domani contro il Lech Poznan di Conference League:

“Sono pronto per giocare domani ma decide il mister. Quando si gioca è più facile, quando non si gioca dobbiamo mantenere la mentalità giusta. Vogliamo entrare nella storia della Fiorentina. Abbiamo una grande opportunità e ce la possiamo fare perché abbiamo una grande squadra”.

Sul rapporto con Firenze: “Giocare con i bambini è un gesto semplice per me, come lo è stata l’esultanza contro il Braga. Niente di speciale.

Infine sul rigorista: “Il primo resta Gonzalez ma quando non lo vuole, io ci sono. Dobbiamo fare così perché non possiamo avere un solo rigorista“.