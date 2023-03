Cabral: “Prima rendevamo solo nelle coppe, ora anche in campionato. Possiamo vincere contro tutti, abbiamo tante risorse”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Cremonese: “Continuo a lavorare ogni giorno e ora le cose stanno andando bene. Spero di continuare a lottare così per la squadra. Prima facevamo bene in coppa e meno in Serie A, ora facciamo bene su entrambi i fronti e vogliamo continuare così fino a fine stagione. Vogliamo vincere sempre contro tutti, abbiamo vinto una grande partita con il Milan e anche oggi. E’ importantissimo avere non solo 11 calciatori, ma 22-23 che possono giocare sempre. Stiamo giocando e vincendo ogni 3 giorni, quindi abbiamo tante risorse. Assist di Mandragora? L’ho ringraziato, un bell’assist”.