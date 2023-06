Cabral può essere il sacrificato in attacco? Riflessioni in corso, e nel frattempo arrivano richieste dalla Serie A

La Nazione fa il quadro sull’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Il brasiliano ha mercato anche in Italia e questo può favorire il lavoro dei dirigenti della Fiorentina. L’interesse per lui della Salernitana parte da lontano, ma non è da escludere che alla porta viola bussi anche qualche club di prima fascia alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo. Il giocatore sembra però preferire la possibilità di giocarsi una nuova occasione a Firenze, ma è consapevole che con l’arrivo di un nuovo centravanti i suoi margini di impiego si ridurranno sensibilmente. Ecco perché può lasciare Firenze in prestito, con la possibilità di essere acquistato da chi lo metterà sotto contratto a luglio, alla fine della stagione. In caso contrario fra dodici mesi sarà nuovamente alla Fiorentina.

Il sostituto di Cabral potrebbe essere Mateo Retegui ma resta viva anche la pista che porta a Marko Arnautovic, il quale alla fine può liberarsi dal Bologna a un prezzo concorrenziale rispetto alle maxi-pretese dello scorso anno.