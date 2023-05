Cabral regala belle notizie a Italiano e alla Fiorentina

Buone notizie per la Fiorentina arrivano direttamente dal centro sportivo viola. Queste buone notizie riguardano essenzialmente la presenza di Arthur Cabral in gruppo nella sessione di allenamento fatta dalla squadra stamani.

Il brasiliano non era stato convocato per il match contro l’Udinese, ma adesso sembra proprio essere recuperato ed è arruolabile per la semifinale di ritorno di Conference League.

Il centravanti viola ci tiene molto ad essere protagonista di questa partita, tant’è che ieri ha rinunciato al giorno libero per potersi allenare e accelerare il processo di ritorno in campo.