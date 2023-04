Cabral: “Ringrazio Nico per la fiducia, oggi meritavamo di vincere. Il momento è positivo ma le stagioni si ricordano per come finiscono”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato così a DAZN dopo il fischio finale della partita contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto una grande prestazione, creando tanto. Meritavamo di vincere, però il calcio è così e adesso dobbiamo portare subito la testa a giovedì. Il rigore? Nico è il primo tiratore, ma mi ha dato la palla. Sa che li so tirare, ho fatto gol e lo ringrazio per avermi dato fiducia. Per me è un momento molto felice, ogni giorni mi ambiento di più con la città, con i tifosi e con i compagni. Posso migliorare ancora”.

E poi ha aggiunto: “Per me è un onore essere accostato a giocatori come Haaland e Benzema per gol segnati. Le stagioni però si ricordano per come finiscono, e quindi sarà importante continuare a fare bene da qui in avanti. Abbiamo quattro partite decisive in pochi giorni, dobbiamo stare concentrati”.