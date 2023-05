Cabral rinuncia al giorno libero per essere in campo, un recupero lampo per il brasiliano. L’avvertimento di Italiano

Una gara davvero speciale. La sfida tra Fiorentina e Basilea assume connotati particolari per Arthur Cabral. Il centravanti brasiliano, che ha segnato all’andata, sta facendo di tutto per esserci in quello che è stato per un bel pezzetto il suo stadio.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che lo stesso Cabral ha rinunciato anche al giorno libero per cercare di recuperare ed essere al top della forma contro la sua ex squadra. Nonostante la giornata di riposo concessa da Vincenzo Italiano, ieri è andato ad allenarsi al centro sportivo, d’accordo con lo staff, nella speranza di tornare non solo a disposizione dell’allenatore, ma essere pure in grado di fare la differenza in Conference League.

Anche perché domenica scorsa l’allenatore viola è stato chiaro su di lui: “Speriamo sia al 100% per giovedì perché a Basilea ci vuole gente che sta bene e che va forte. Chi non sarà in queste condizioni non metterà piede in campo”. Un avvertimento vero e proprio.