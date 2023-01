Cabral riparte dal Monza, ma la strada è ancora lunga: il nuovo anno per dare un senso all’investimento della Fiorentina

7 gol in 36 presenze con la maglia della Fiorentina. Il rendimento di Arthur Cabral in un anno a Firenze non è certo dei più soddisfacenti, ma contro il Monza si sono visti segnali importanti. Una rondine non fa primavera e adesso per il brasiliano è arrivato il momento di mettere da parte un 2022 negativo, per dare un senso concreto all’investimento che la Fiorentina fece un anno fa dopo la partenza di Cabral.

Si riparte dal gran gol contro i brianzoli e tante buone cose. Adesso tocca a lui. A riportarlo è La Nazione.