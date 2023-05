Cabral, riposo e recupero in vista del ritorno col Basilea. I dettagli sulla situazione del brasiliano

Non è al meglio Arthur Cabral, il brasiliano non sarà a disposizione per la partita contro l’Udinese di domani al Franchi. Secondo quanto riferisce Radio Bruno, il calciatore sudamericano non è infortunato, ma per lui si è scelto un programma di riposo e lavoro personalizzato, in vista del cruciale ritorno col Basilea in Conference League. Ma non solo, perché la Fiorentina tra appena 11 giorni sfiderà l’Inter in finale di Coppa Italia.

Dopo aver saltato la sfida col Napoli di domenica scorsa, ecco allora che l’ex Basilea dovrà rinunciare ad un’altra gara di campionato. Normale che la Fiorentina scelga in questa circostanza di preservare il proprio attaccante, autore del gol che tiene ancora la Fiorentina in gioco in Europa.