Cabral si è fermato a La Spezia. Jovic? Nemmeno quello

In campionato la coppia composta dai due attaccanti della Fiorentina, Luka Jovic e Arthur Cabral, non ha numeri realizzativi positivi. Il discorso ha ancora più valore se prendiamo le reti fatte in trasferta dai due.

Ebbene, il brasiliano è fermo alla rete segnata a La Spezia il 30 ottobre scorso. Il serbo invece non ha nemmeno quello all’attivo ed è addirittura a zero avendo fatto al Franchi gli unici tre centri fatti finora in Serie A.

E’ richiesta dunque una svolta anche da questo punto di vista a questi due giocatori che ancora non hanno convinto appieno.