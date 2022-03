Cabral: “Sono calmo e felice qui alla Fiorentina, quando arriverà la mia occasione ne approfitterò”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato al portale brasiliano UOL in occasione delle 200 partite da professionista raggiunte nella partita contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: ”

“Sono molto felice per questo risultato così importante per me. So che potrei essere ancora più lontano, con più partite in carriera, ma comunque, completare 200 gare essendo giovane come sono, essendo dove sono, è sicuramente un motivo per festeggiare. Ma è solo l’inizio. Ho iniziato la mia avventura alla Fiorentina, ho fatto un gol, ma è solo l’inizio, come ho detto. Rispetto molto il momento dei miei compagni e so che quando arriverà la mia occasione ne approfitterò. Sono molto calmo e so che arriverà. E’ stato molto bello questo inizio qui alla Fiorentina, tutti mi hanno accolto molto bene, dai compagni di squadra, allo staff tecnico, ai dipendenti del club e soprattutto i tifosi. Sono sicuro che sarò molto felice qui”.