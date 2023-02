Cabral: “Sono in forma e pronto per segnare ancora. E per poco oggi non ho fatto doppietta…”

Con il suo gol, Arthur Cabral ha portato la Fiorentina a pareggiare contro l’Empoli: “Sappiamo che possiamo fare di più e giocare meglio. Abbiamo fatto una sola rete e anche il loro portiere è stato bravissimo”.

Tre gol in tre giorni per lui: “Quando sono in campo, dall’inizio o entrando a partita in corso, penso a fare il meglio. Ho fatto bene e ho fatto gol e per poco non ho fatto doppietta. Mi sento in forma e sto bene. Sono pronto sia per cominciare la partita che per entrare dopo”.