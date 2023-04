Cabral terzo tra bomber in una speciale classifica

Nel rapporto gare giocate/gol realizzati prendendo in esame tutte le competizioni, soltanto due giocatori precedono l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. L’extraterrestre Osimhen e l’atalantino Lookman. Con una rete ogni 123 minuti giocati, Cabral si piazza terzo in questa speciale classifica. Contro la difesa dell’Inter non sarà facile spuntarla, ma la fiducia è alle stelle, forse mai come oggi.

E la mente spesso guida le gambe. Dopo tanti dubbi è riuscito nella non semplice impresa di conquistare i tifosi viola a suon di gol e comportamenti. Compresa l’ormai iconica esultanza mimando il Var contro il Braga dopo che la macchina era stata sconfessata in precedenza dall’occhio umano: che gli aveva tolto un gol consegnatogli dalla Goal Line Technology.