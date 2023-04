Cabral, una crescita da urlo. E ora è pronto agli straordinari per il finale viola

Da metà febbraio sono otto le reti segnate da Arthur Cabral e, tra gli attaccanti della Serie A, solo Victor Osimhen con dieci centri ha fatto meglio nello stesso periodo di tempo. Un dato che dimostra la crescita del centravanti della Fiorentina, se si considera il calibro del nigeriano in un Napoli che sta letteralmente ammazzando il campionato. Gli mancava solo il gol in Coppa Italia, dopo aver segnato più volte sia in campionato che in Conference, e il gol è arrivato allo Zini.

Complici della sua crescita i diversi forfait del compagno Jovic là davanti, che gli hanno lasciato strada libera per poter avere continuità. E ora nelle gerarchie viola è palese che Cabral sia in vantaggio sul serbo. In tutto fanno 13 gol per il brasiliano, pronto agli straordinari per lo sprint finale della Fiorentina in questa stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.