Cabral: “Vogliamo portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia e di Conference. Ci stiamo godendo il momento, ma vogliamo alzare un trofeo”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato a ESPN del finale di stagione della squadra viola, impegnata su tre fronti. Queste le sue parole: “Questo è un momento di crescita, di evoluzione. E non solo il mio, ma di tutta la squadra. Abbiamo iniziato la stagione in modo molto irregolare, siamo rimasti indietro. Ma da inizio 2023 siamo stati in grado di raccogliere una buona striscia positiva e vincere partite importanti. Non solo in campionato, ma anche nelle coppe. Questo è ciò che alla fine abbiamo raggiunto, ma non è che abbiamo iniziato la stagione pensandoci. Sono tre competizioni contemporaneamente, un sacco di partite. Ad aprile saranno nove, uno ogni tre giorni”.

E ancora: “Dato che sta arrivando la fine della stagione e abbiamo due coppe, competizioni importanti e dove possiamo arrivare in finale, non c’è modo di non pensarci. Vogliamo riuscire a portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia, in finale di Conference League. Ci stiamo davvero godendo queste coppe. Sappiamo che possiamo finire la stagione alzando un trofeo”.