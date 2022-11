Cabral: “Voglio solo segnare e i gol stanno arrivando: sono più felice. Che bel momento a La Spezia! Ora pensiamo solo alla Sampdoria”

Il calciatore della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato al canale ufficiale TikTok ACF Fiorentina. Ecco le sue parole: “Adesso sto bene fisicamente. Stanno arrivando i gol, spero di farne altri dopo Inter, Spezia e RFS. Sappiamo che incontreremo una squadra forte ai play-off di Conference, ma lo siamo anche noi. Chi pescheremo? Il Ludogorets, scommettiamo!”.

Il brasiliano torna anche sulla rete segnata a La Spezia al 90° minuto: “Che bel momento. Entrare nel finale di gara e riuscire a buttarla dentro, dopo quel colpo che ho preso… Una giornata bellissima, avevo tanta voglia di segnare. Sta crescendo la mia felicità, così come i gol. Li ho sempre fatti nella mia vita, adesso stanno arrivando anche in viola. So fare solo quello, voglio solo segnare“.

Sul rapporto con la piazza: “Anche noi, come squadra, siamo un gruppo molto unito. Anche tra attaccanti c’è un ottimo rapporto, siamo felici allo stesso modo indipendentemente da chi segna. Vedo che il pubblico mi sostiene molto, ne sono felice. In Lettonia si sentivano soltanto loro, è sempre bello festeggiare insieme. Prossimi impegni? Pensiamo alla Sampdoria da quando l’arbitro ha fischiato la fine del match contro il Riga. Vogliamo fare una grande partita”.