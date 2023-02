Cabralone non si ferma più, Biraghi inventa un gol da metà campo: La Fiorentina sbanca Verona

Per aggiornare potete cliccare il tasto F5 del vostro PC oppure refreshare questa pagina.

Verona-Fiorentina 0-3 (12′ Barak, 38′ Cabral, 90′ Biraghi)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Terzic (74′ Biraghi); Amrabat (65′ Castrovilli), Mandragora, Barak (56′ Bonavenura); Gonzalez, Ikone (74′ Saponara), Cabral (65′ Jovic).

90’+5′: Sinistro dal limite di Saponara, respinge Montipò. Arriva anche il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria per 3-0 della Fiorentina a Verona. Tre punti preziosissimi per i viola: alé!

90’+4′: Calcio d’angolo per l’Hellas, Cabal colpisce di testa ma schiaccia il pallone troppo e la sfera finisce poi alta sopra la traversa.

90’+2′: Ci prova Castrovilli dalla distanza, ma il suo destro è troppo centrale e viene parato in due tempi dall’estremo difensore veronese.

90′: GOOOOLLLL!!! Incredibile gol realizzato da Biraghi. Con un compagno a terra, da metà campo, l’esterno sinistro viola calcia verso la porta del Verona, vedendo Montipò fuori dai pali, mettendo dentro. 3-0 per la Fiorentina, gara definitivamente chiusa.

87′: Cross coi giri giusti dalla sinistra di Lazovic, testa di Gaich in torsione e palla che finisce sul palo. Fiorentina fortunata in questa circostanza.

85′: Non ha creato molto in questo secondo tempo la Fiorentina che si è limitata a gestire il vantaggio e a correre meno rischi possibili dietro.

82′: Braaf entra in gioco pericoloso su Dodô, stendendo il brasiliano. La Penna mostra il cartellino giallo al calciatore veronese.

80′: Ennesimo cambio di questo secondo tempo. Il capitano del Verona Faraoni si accomoda in panchina. Dentro l’olandese Zeefuik.

78′: Grande uscita bassa di Terracciano su una palla in profondità in area gigliata di Duda per Lazovic.

76′: Lazovic prova ad incrociare con un sinistro di prima intenzione da dentro l’area. Abbranca il pallone con sicurezza Terracciano.

74′: Altra doppia sostituzione per Italiano, con Terzic out, causa infortunio, e dentro Biraghi. Fuori pure Ikone che fa posto a Saponara.

72′: Mentre si attendono notizie su Terzic, esce Ngonge nel Verona per lasciare spazio a Verdi.

71′: Problemi fisici per Terzic che si è fatto male qualche minuto fa cercando di mettere una palla in mezzo. Il serbo è nuovamente a terra e potrebbe essere costretto a lasciare il campo.

69′: Ha voglia di rallentare il ritmo la squadra gigliata. E lo fa attraverso il possesso palla prolungato.

65′: Doppio cambio per la Fiorentina. Italiano toglie anche il realizzatore della seconda rete, Cabral, per inserire Jovic. Inoltre c’è Castrovilli che subentra ad Amrabat, ammonito nel corso della ripresa.

62′: Zaffaroni mette Gaich per Lasagna. Una prima punta al posto di un’altra anche se con caratteristiche diverse.

60′: Fiorentina vicina alla terza rete, Ikone calcia a botta sicura da dentro l’area. Il suo tiro, ben indirizzato, viene però respinto da un avversario. Anche il tentativo acrobatico di Gonzalez susseguente viene murato.

59′: Sono diversi i giocatori della squadra di Italiano presenti a bordo campo per scaldarsi. Presto dovrebbe arrivare un’altra sostituzione dopo quella di Barak.

56′: Ecco il cambio per la Fiorentina. Ad entrare in campo è proprio Bonaventura che prende il posto di Barak, autore della prima rete.

55′: Ngonge prova a sfruttare la propria rapidità. Si accentra partendo da destra e scocca un sinistro che però finisce molto largo.

53′: Si scalda con intensità e parla con Italiano, Bonaventura. Probabilmente sarà lui il primo a subentrare per i viola.

50′: Amrabat travolge il lanciato verso la porta viola, Lasagna, in ripiegamento difensivo. Terzo cartellino giallo all’indirizzo di un giocatore della Fiorentina.

49′: Lasagna serve in area il neo entrato Braaf che fa partire un rasoterra da buona posizione, ma troppo debole e bloccato da Terracciano in tuffo.

47′: I tifosi del Verona fischiano in maniera molto sostenuta Dodô ogni qualvolta tocca palla. Questo perché il brasiliano, assieme ad Igor e Cabral, è andato a fare un balletto dopo la seconda rete viola. I tre erano in favore di camera, ma per l’appunto sotto la curva veronese.

46′: Il secondo tempo si apre con una doppia sostituzione per il Verona con Braaf e Cabal che prendono il posto di Doig e Magnani.

45′: Pallone insidioso messo dentro da Dodô, Montipò respinge sui piedi di Barak che calcia subito. Altra parata del portiere veronese che mette in angolo. Corner senza esito e arriva anche il fischio di La Penna che manda le squadre negli spogliatoi.

43′: Duro scontro sui 25 metri tra Tameze e Gonzalez. Punizione per la Fiorentina con l’argentino che resta per un pezzetto a terra, ma poi si riprende.

41′: Qualche scintilla in campo dopo il raddoppio viola. Momenti di tensione tra i giocatori, in particolare quelli del Verona fanno vedere di essere nervosi a causa del doppio svantaggio.

38′: GOOOOLLLLL!!! Corner battuto da Mandragora con il sinistro ad uscire, arpiona il pallone Cabral che gira al volo verso la rete ed è il 2-0 per noi!

37′: C’è un calcio d’angolo per la Fiorentina, che prova a tenere il Verona lontano dalla propria porta.

33′: Gonzalez va via netto in velocità a Faraoni, il quale entra in scivolata e prende pieno l’argentino quando il pallone è già passato. Altro cartellino giallo in arrivo.

31′: Destro dalla distanza di Duda, che scalda le mani di Terracciano, il quale respinge in tuffo.

30′: Barak blocca con le cattive Tameze in maniera intenzionale, altra ammonizione.

29′: Occasione clamorosa per l’Hellas con Lasagna che colpisce di testa da solo a pochi passi dalla porta della Fiorentina e mette incredibilmente fuori.

26′: Altra ammonizione, stavolta ai danni di un giocatore viola. Igor stende Ngonge nella metà campo gigliata e La Penna decide di scrivere il suo nome nella lista dei cattivi.

24′: Dodô recupera palla nella trequarti difensiva del Verona. Doig è costretto a placcarlo per non lasciarlo andare verso la propria porta: cartellino giallo inevitabile.

22′: Si impegna molto in fase di ripiegamento Amrabat. Il nazionale marocchino si mette a marcare anche Lasagna che viene cercato spesso con lanci lunghi.

19′: Si sentono e bene i cori cantati dai circa mille tifosi della Fiorentina presenti al Bentegodi, a supportare i viola anche in una giornata pienamente lavorativa come questa.

17′: Reazione con molto aplomb da parte di Italiano al gol del vantaggio della propria squadra. Niente esultanze particolari, ma indicazioni date subito ai propri giocatori.

14′: Cross insidioso messo da Ikone dalla destra, leggermente arretrato per la testa di Gonzalez che si era inserito bene in mezzo all’area del Verona.

12′: GOOOOOLLLLLL!!!! Grande azione personale di Ikone che dà via in velocità al proprio avversario, entra in area e appoggia al centro per Barak che mette il pallone dentro al sacco con un sinistro che non lascia scampo a Montipò, 0-1!

10′: Fiorentina vicina al vantaggio. Gran tiro di sinistro dal limite dell’area di Gonzalez, con pallone che sibila accanto al palo di destra della porta difesa da Montipò.

8′: Cross dalla destra di Dodô, Cabral arriva a toccare il pallone di testa, ma non lo prende certo bene. Il brasiliano si lamenta con l’arbitro La Penna per essere stato trattenuto prolungatamente prima della suo tentativo aereo.

7′: Lancio lungo in profondità per Lasagna che si invola verso la porta viola, arrivato al limite e contrastato, calcia verso la porta di Terracciano. Pallone terminato abbondantemente a lato.

5′: Ritmi ancora piuttosto bassi in questa primissima fase. Il Verona prova a sfondare sulla destra del proprio fronte d’attacco, ma l’apertura per Faraoni risulta lunga.

3′: Fiorentina in maglia bianca quest’oggi. La squadra di Italiano ha cominciato l’incontro tenendo il possesso della palla, come spesso è avvenuto da quando c’è il tecnico di Karlsruhe in panchina.

1′: Via all’incontro, la palla in possesso della Fiorentina.

Dopo il passaggio del turno in Conference League contro il Braga, la Fiorentina torna in campo al Bentegodi per il primo posticipo del lunedì della 24esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano si trova ad affrontare una situazione non comoda di classifica, al 15esimo posto con 25 punti. Non è messo meglio il club gialloblù, al momento al terzultimo posto con 17 punti. Calcio d’inizio alle 18:30. Per chi non potesse seguire la partita in TV o direttamente allo stadio veronese, Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di leggere la diretta scritta della partita sul nostro sito.