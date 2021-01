Caccia alla seconda punta: l’identikit ideale per un vice Ribery

La dirigenza della Fiorentina si trova a dover cercare sul mercato un profilo non certo così semplice da trovare. L’obiettivo, come risaputo, è un vice Ribery, o meglio ancora, una seconda punta predisposta sia a supportare che a finalizzare l’azione offensiva della squadra. Un identikit preciso e ricercatissimo sul mercato, che deve avere caratteristiche ben precise. Tra tutte la qualità spicca quella di ricevere palla e tagliare dalla trequarti campo e l’area avversaria, un movimento che con la maglia viola abbiamo visto fare in questa prima parte di stagione principalmente dal fuoriclasse francese. Né Kouame né tantomeno Eysseric, quando hanno giocato adattati in questo ruolo, hanno saputo fare la differenza in campo a seconda delle circostanze. La Fiorentina ha bisogno di un tipo di giocatore veloce, esperto nell’uno contro uno e che va così a creare la superiorità numerica. In moltissime occasioni in questa prima parte di campionato alla squadra viola è mancato un altro giocatore in fase offensiva forte nel dribbling, nei cambi di direzione e nell’attaccare gli spazi. Un profilo di questo tipo al momento è necessario, come anche un altro centravanti di ruolo. Con due acquisti di questo tipo il club gigliato potrebbe finalmente rimediare alla poca prolifica fase offensiva che si trascina ormai da tanto tempo.