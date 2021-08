Caceres: “Ho fatto una carriera molto bella ma ho ancora voglia di giocare e di giocarmela davvero”

Terminato il suo contratto con la Fiorentina, Martin Caceres si è ritrovato svincolato e in cerca di squadra. E a fine agosto è arrivata la chiamata giusta, quella del Cagliari.

Il giocatore ha detto a Tuttomercatoweb: “Ho voglia di aiutare questa squadra. Vengo a dare il mio contributo. Ho fatto una carriera molto bella ma vengo a Cagliari per giocare e a giocarmela davvero, non vengo per fare una passeggiata, e speriamo che ci vada bene”.

Probabilmente però non sarà in campo dopo la sosta perché è in partenza per il Sud America: “Adesso devo andare in Nazionale e quando rientro lo faccio con tutta la voglia del mondo”.