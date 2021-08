Due anni di Fiorentina e si riparte: per Martin Caceres la permanenza prolungata in un luogo non è mai andata di moda e infatti l’uruguagio è pronto a ripartire da un’altra piazza. Stavolta sarà il Cagliari ad accoglierlo da svincolato, dopo che il suo contratto con la società viola era scaduto a fine giugno. Si tratta della stessa formula per altro, con cui la stessa Fiorentina l’aveva preso nel 2019:

Lunedì Caceres sarà un giocatore del Cagliari — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 28, 2021