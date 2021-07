Il tecnico Luigi Cagni, in una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo, ha parlato così del nuovo allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Credo che il matrimonio tra Italiano e la Fiorentina sia positivo, può dare frutti ad entrambi. Per Vincenzo è la scelta giusta perchè è una via di mezzo tra una big e lo Spezia. E’ l’uomo giusto nel posto giusto. Anche se si troverà a fronteggiare le pressioni di Firenze che a La Spezia non ci sono”.