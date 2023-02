Cagni: “Questa è la stagione della definitiva consacrazione di Italiano. Rispetta sempre la gente e chi lo paga”

Luigi Cagni è stato l’allenatore che ha lanciato Vincenzo Italiano come calciatore. Intervistato dal Corriere Fiorentino, il tecnico parla dell’attuale guida della Fiorentina e ricorda: “Appena lo vidi giocare in allenamento capii subito che sarebbe diventato un giocatore importante. L’ho fatto esordire a 19 anni anche se non andò benissimo (ko 6-1 col Bologna ndr). Vincenzo era un ragazzo straordinario per intelligenza calcistica, ma colpiva più che altro per la mentalità. Era, fin da giovanissimo, un professionista esemplare e aveva una qualità rara: sapeva e voleva ascoltare”.

E ancora: “Lo seguo con grande attenzione e sono certo che questa sarà la stagione della sua definitiva consacrazione perché sta attraversando le prime difficoltà e lo sta facendo con l’atteggiamento giusto in una piazza difficile come Firenze…Anche da giocatore Vincenzo è sempre stato accompagnato da valori sani. Uno su tutti: il rispetto per chi lo paga e per la gente”.