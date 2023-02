Cagni: “Se Italiano provasse a mettere da parte i suoi principi, potrebbe togliere la Fiorentina dalle difficoltà. La difesa è un aspetto fondamentale”

Luigi Cagni, ex allenatore di Serie A, ha commentato a Radio Bruno il periodo della Fiorentina di Italiano, puntando il dito sui pochi gol segnati dalla formazione gigliata:

“23 gol fatti in 21 giornate costituiscono una situazione di difficoltà. Anche i 28 subiti non sono pochi. L’allenatore dovrebbe avere la forza di curare la fase difensiva cercando di non perdere le partite. Italiano deve fare scelte precise, magari che non gli piacciono, ma deve pensare solo al bene della sua squadra”.

E ancora: “Quando ti trovi in difficoltà, devi poter rinunciare ai tuoi principi come il bel gioco. Il mister dovrebbe pensare a non prendere gol, anche per crescere a livello mentale. I pareggi possono portare alle vittorie perché danno fiducia”.