Cairo: “Commisso? Avendo già la Fiorentina non credo possa bussare alla mia porta”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, e quello della Fiorentina, Rocco Commisso, hanno avuto modo di stuzzicarsi a distanze diverse volte, specialmente nell’ultimo anno.

Il numero uno granata su Class CNBC ha detto stamani: “Abbiamo dato una bella stabilizzazione al Torino, una grande società calcistica con una storia incredibile, negli ultimi undici anni, anche se non abbiamo vinto nulla. Ci può essere anche chi vuole che la società sia una vendita, ma io non ci ho minimamente pensato e non ho cercato nessuno”.

A questo punto il discorso si sposta sugli imprenditori americani che si sono rivelati molto attivi e viene fatto un riferimento a Commisso: “Avendo già la Fiorentina non credo che possa bussare alla mia porta” risponde in maniera ironica il numero uno granata.