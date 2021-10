Cairo e Commisso: Si riapre il dialogo a gennaio? Si incrociano i destini di due giocatori

Il rendimento incostante avuto sul campo da Sofyan Amrabat aveva spinto la Fiorentina in estate a rivedere i programmi fatti su di lui.

Ma le proposte di mercato arrivate sul tavolo dei dirigenti viola erano state assolutamente insufficienti.

Secondo La Nazione però, tutto può nuovamente riaccendersi durante la sessione di gennaio. In che modo? Amrabat è stato ed è un giocatore che l’attuale allenatore del Torino, Ivan Juric, considera un leader. E’ possibile dunque che Cairo torni a dialogare con Commisso. Fiorentina e Torino hanno già parlato e riparleranno di Andrea Belotti e in qualche modo il discorso relativo all’attaccante potrebbe finire per incrociarsi con quello del centrocampista.

In sostanza, il quotidiano fiorentino parla della possibilità di uno scambio tra l’attaccante e il centrocampista da fare durante il mercato invernale. Ci sarà spazio per una conclusione del genere, considerato anche che, a giugno, Belotti si libererà a parametro zero?