“Cairo ha sbagliato con Belotti, per me andrà all’estero. Vlahovic? La Fiorentina non può permettersi…”

L’ex attaccante del Torino, Marco Ferrante, ha parlato a Radio Bruno Toscana di Andrea Belotti, nel mirino della Fiorentina: “Il club granata ha sbagliato, non si può portare un calciatore del genere a scadenza di contratto. Se oggi Cairo lo rinnovasse, gli darebbe quattro milioni di euro: firmando a zero, il suo stipendio sarebbe sicuramente più alto”.

Continua così Ferrante: “Belotti nome valido per la sostituzione di Vlahovic? A volte si scrive tanto, ma secondo me il capitano del Torino andrà fuori dai confini italiani. E’ un giocatore appetibile per via delle sue caratteristiche un po’ atipiche. La Fiorentina non può permettersi il lusso di non far giocare il serbo”.