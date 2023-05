Calabrese: “Caro Italiano, questa volta ci hai delusi. Adesso tocca a te trovare la strada per la finale”

Sulle colonne di Repubblica Firenze in edicola questa mattina, si legge il commento di Giuseppe Calabrese alla partita di ieri sera tra Fiorentina e Basilea e della gestione del match da parte di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Caro Italiano, questa volta ci hai delusi. Non è questa la Fiorentina che ci aspettavamo. Non è così che immaginavamo sarebbe andata. (…) Ma perché, Italiano, siamo arrivati a questo? Perché dopo la rete di Cabral la Fiorentina non è riuscita a chiudere la partita? Accidenti Vincenzo, che partita abbiamo buttato via. Tra una settimana dovremo essere perfetti

altrimenti addio finale. E potrebbe pure non bastare. Eh no, ragazzi, ora che siete arrivati fino a qui non ci potete mollare.

(…) Ci vogliono idee, cuore, coraggio e un’attenzione che nelle ultime partite è mancata. Ci vogliono i gol, soprattutto. Ma guarda te se una squadra svizzera doveva complicarci così la vita. Anzi, diciamo la verità, la vita che la siamo complicata da soli. E adesso dobbiamo rimediare. La qualità c’è, basta tirarla fuori e trovare la forza per liberarsi anche dei propri limiti. Tocca a te, caro Italiano, trovare la strada per arrivare in finale. È tua la responsabilità. Quindi un bel respiro e via, si riparte. Verso un’altra partita. Verso una semifinale da vincere a tutti i costi. Perché te lo chiede Firenze. Perché sarebbe giusto così”.