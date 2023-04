Calabrese: “C’è un po’ di imbarazzo nel commentare la qualificazione della Fiorentina. Non si può affrontare una partita di Conference in questo modo”

Sulle colonne di Repubblica Firenze, questa mattina si trova il commento di Giuseppe Calabrese, che non perdona il blackout della squadra della Fiorentina contro il Lech Poznan. Questo un estratto del suo pensiero dopo la qualificazione della squadra di Italiano alle semifinali di Conference League: “Va detto, c’è un po’ di imbarazzo nel commentare il passaggio di turno della Fiorentina. Di nuovo in semifinale in Europa otto anni dopo quella doppia sfida con il Siviglia. Quello che è successo in campo non ci è piaciuto. Non si può affrontare una partita di Conference con questo atteggiamento”

E ancora: “Non esistono partite facili, nemmeno quando il divario tecnico sembra così evidente. Nemmeno se all’andata segni quattro gol. Difficile essere contenti, questa sconfitta apre scenari nuovi sulla tenuta della Fiorentina e sulla sua capacità di gestire le partite. Forse un po’ di stanchezza, chissà. O solo una giornata storta. O sfortuna, ci sta anche questo. Di sicuro non è così che Italiano aveva immaginato la partita”