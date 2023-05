Calabrese: “È il piccolo capolavoro di Italiano, applaudiamo chi ci ha sempre creduto. Mai un passo indietro, anche quando lo consigliava il buonsenso”

La Fiorentina raggiunge l’atto conclusivo della Conference League e Vincenzo Italiano porta la Viola in due finali, cosa che non accadeva da oltre sessant’anni in una singola stagione. A tal proposito, il giornalista Giuseppe Calabrese sottolinea i meriti del tecnico viola sulle pagine di Repubblica: “Nel 1990 Graziani, nel 2023 Italiano. Questa finale è il suo piccolo capolavoro. E lui ci ha sempre creduto. Anche quando la sua squadra è inciampata, anche dopo la gara di andata: applaudiamo la sua Fiorentina“.

E aggiunge: “Negli ultimi mesi ha decisamente raddrizzato il tiro, ha dato più equilibrio e maggiore consapevolezza alla squadra. Intorno al suo calcio, Italiano ha costruito una Fiorentina ambiziosa e determinata, convinta di sé e della possibilità di prendersi tutto. Mai un passo indietro, nemmeno quando era il buonsenso a consigliarlo”.