Calabrese: “Fiorentina ufficialmente in crisi e Italiano ha le sue responsabilità. Giocare un quarto d’ora e poi sparire non è da squadra e basta”

“Il primo indizio è arrivato giovedì in Conference, contro il Lech. Il secondo ieri, con il Monza. La Fiorentina è ufficialmente in crisi“. Questo è quello che scrive il giornalista de La Repubblica, Giuseppe Calabrese, in un commento pubblicato sul suo giornale.

E poi: “Poco male, per ora. Contro i polacchi malgrado la sconfitta ha comunque ottenuto il passaggio alle semifinali, e in campionato un passo falso ci può sempre stare. Ma se guardiamo avanti, allora sì che c’è da essere preoccupati. Il primo passaggio cruciale della stagione è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese. Lì non saranno ammesse distrazioni. E come abbiamo visto il vantaggio dell’andata non dà garanzie”.

Inoltre leggiamo una critica rivolta al tecnico Vincenzo Italiano: “In questo piccolo disastro anche lui ha le sue responsabilità. Se non tecniche o tattiche, di motivazioni. Giocare un quarto d’ora a Monza e poi sparire non è da squadra ambiziosa. Anzi, non è da squadra e basta. Per cui rifletta bene il tecnico sugli errori commessi e cerchi in fretta la soluzione per rimettere in carreggiata la sua squadra”.