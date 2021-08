Calabrese: “Firenze vorrebbe lottare per l’Europa ma questo non è l’obiettivo di Commisso. Altrimenti avrebbe fatto un mercato diverso”

“Mi aspetto più che altro cose negative ma lo dico in relazione a quello che sto vedendo – ha detto a Radio Bruno il giornalista di Repubblica, Giuseppe Calabrese – L’obiettivo della città sarebbe quello di tornare in Europa o almeno di lottare per qualificarsi e non mi sembra che per Commisso e per questa società sia lo stesso. Quantomeno non nell’immediato altrimenti sarebbe stato fatto un mercato diverso. Vlahovic? Può rientrare nella categoria che era quella di Toni e Gilardino, l’anno scorso all’inizio era ancora la riserva di Cutrone e ci volle Prandelli per farlo sbocciare. Cercherei di vendere Kokorin piuttosto, dato che non ha offerto nulla, per prendere una riserva di maggior affidabilità”.