Calabrese: “La partita può mettersi male, quindi la Fiorentina deve giocarla con leggerezza, ma sul piano tecnico non c’è confronto. Mi aspetto di più dalla difesa”

In vista di Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia, il giornalista Giuseppe Calabrese è intervenuto a Radio Bruno Toscana, sottolineando la necessità di migliorare alcuni dettagli: “Mi aspetto qualcosa in più dalla fase difensiva. Spero che i recenti problemi saranno superati domani: vorrei che la difesa tornasse una delle certezze della squadra, come nelle settimane precedenti”.

Sulla mini-crisi: “La Fiorentina non deve pensare a quello che è successo nelle ultime due partite, senza l’assillo di dover segnare a tutti i costi. La partita si può mettere male, quindi la si giochi con leggerezza. Sul piano tecnico, non c’è partita. La Viola di Commisso ha l’occasione di riscrivere la storia: la trovo una motivazione sufficiente”.

Su un’eventuale finale di Coppa Italia: “Forse preferirei l’Inter alla Juventus, perché penso che per i bianconeri sia una partita da ultima spiaggia. Vincere la Coppa darebbe un senso alla stagione della Juve, mentre i nerazzurri avranno la testa da un’altra parte”.