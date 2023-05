Calabrese: “La vittoria con la Roma come fotografia di una stagione straordinaria. La società non lasci solo a Italiano il compito di dare serenità per Praga”

Il commento alla vittoria viola sulla Roma da parte di Giuseppe Calabrese su Repubblica:

“La corsa all’ottavo posto non è ancora finita. La Fiorentina c’è, è viva. La vittoria con la Roma è la

dimostrazione della forza tecnica e interiore di questo gruppo. La fotografia di una stagione straordinaria portata fino all’estremo. Fino all’ultima partita. Ora rimane solo il Sassuolo, l’ultimo sforzo. Novanta minuti che potrebbero succhiare energie in vista della partita con il West Ham, ma Italiano non è abituato a fare calcoli e se la giocherà fino in fondo. Giusto così, è questo il dna della sua squadra, il suo gioco non ammette pause.

Ecco, adesso la preoccupazione maggiore è che la Fiorentina non arrivi a Praga con troppa tensione addosso. Sarebbe un disastro perché la paura ti rende fragile e vulnerabile, e la Fiorentina invece ha bisogno di ritrovare un po’ di solidità, oltre alle sue certezze. Ci vuole la Fiorentina brillante vista con

l’Inter, ma con la testa sgombra dai pensieri. E in questo anche la società gioca un ruolo importante. Sarebbe sbagliato lasciare soltanto a Italiano la responsabilità di portare serenità dentro lo spogliatoio”.