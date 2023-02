Calabrese: “Se la Fiorentina dovesse perdere a Verona non sarebbe un tragedia. Il margine con la zona retrocessione è ancora ampio”

Il giornalista di Repubblica Giuseppe Calabrese ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Ieri i viola hanno ottenuto una qualificazione meritata, facendo divertire il pubblico presente anche in virtù della partenza difficoltosa. Per quanto riguarda il Sivasspor, sicuramente è stato un sorteggio fortunato. Loro sono più abituati alle fredde temperature turche, ma dal clima ci si protegge e sul doppio confronto mi aspetto che la Fiorentina passi il turno”.

E poi sula partita di Verona ha aggiunto: “Sarà una gara delicata per la Fiorentina e quasi un’ultima spiaggia per gli scaligeri, che metteranno in campo la forza della disperazione. Italiano dovrà essere bravo ad archiviare l’entusiasmo per il passaggio del turno in Conference, detto che il margine è ancora ampio e perdere non sarebbe una catastrofe. Urge però dare continuità ai risultati, cosa che finora la Fiorentina non ha fatto”.

E infine su Cabral: “Quando un attaccante segna ritrova automaticamente fiducia e continuità. Il fatto di non azzeccare mai la formazione iniziale è in realtà un vantaggio per Italiano, significa che la rosa è ampia e che ci sono più giocatori capaci di rendere bene. Ora poi la coperta è lunga, a parte Sottil sono tutti disponibili”.