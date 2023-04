Calabrese: “Una Fiorentina l’abbiamo sognata a lungo e ora c’è voglia di prendersi tutto. Dodô fuoriclasse”

Il commento alla splendida vittoria di ieri a San Siro arriva anche da parte di Pietro Calabrese, su Repubblica:

“E dai, godiamocela un po’. Una Fiorentina così bella l’abbiamo sognata a lungo. Una squadra capace di infiammare i cuori e risvegliare l’orgoglio. Ma, soprattutto, una squadra capace di prendere tre punti a Milano contro l’Inter. Una partita perfetta, sotto tutti i punti di vista. La Fiorentina ha rischiato, ma non ha mai sbandato…

Castrovilli che fa il difensore è la fotografia dello spirito di sacrificio della squadra viola. Tutti per uno, e meno male che c’è Dodò. Un’altra partita da fuoriclasse. Ma non è stato l’unico, sia chiaro. Il gol di Bonaventura è una perla che impreziosisce la partita di super Jack…

E oggi la Fiorentina ha davanti a se tutto, forse anche di più di quello che sperava. Ha un campionato da giocare fino in fondo, una Coppa Italia su cui puntare la Conference per festeggiare in Europa. Bello, no? Nessuno ci avrebbe scommesso, ma dopo la partita con l’Inter ci è venuta voglia di prenderci tutto”.