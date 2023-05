Calafiori: “Ho seguito da vicino la Fiorentina, è la squadra più preparata della Conference”

A poche ore dalla semifinale di questa contro la Fiorentina, il laterale del Basilea Riccardo Calafiori ha parlato della squadra di Vincenzo Italiano ai canali social del club svizzero. Queste le sue dichiarazioni sul canale Instagram del club svizzero:

“Ho visto le ultime 2 partite della Fiorentina, contro la Sampdoria e contro la Salernitana. Sarà un avversario difficilissimo, sono la squadra che in Conference è più preparata, tra quelle che potevamo incontrare. Saranno 2 partite difficili. Firenze sarà un ambiente caldo, ci ho già giocato li. Per me che sono italiano specialmente non sarà facile. Spero di giocare sempre di più, soprattutto il 7 giugno”

