Calafiori: “La Conference League è molto importante e spero di vincerla. Ambientarsi all’estero non è facile, ma ho fatto del mio meglio”

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il calciatore del Basilea Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: “Nella prima parte di stagione ho fatto il terzino, che è il mio ruolo, poi ho fatto anche il centrale difensivo. Sinceramente mi trovo bene in entrambi i ruoli, saprò stare anche al centro se mi sarà chiesto”.

Sulla Conference League: “Questa competizione europea è molto importante, ovviamente. Sono molto contento che l’anno scorso abbia vinto la Roma, dove ho il cuore, però adesso gioco nel Basilea. Spero di arrivare in finale e, perché no, di vincere la Conference”.

Sulla sua nuova avventura in Svizzera: “L’ambientamento all’estero non è stato facile, ma sono stato aiutato da un ottimo staff e dai miei compagni di spogliatoio. Difficile fare meglio come prima stagione fuori dall’Italia. Roma? Ho solo bei ricordi e sono cresciuto lì, però adesso sto solo facendo il mio lavoro. Vediamo dove mi porterà”.