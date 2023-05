Calafiori: “Proveremo a vincere di nuovo per andare in finale. La prossima settimana sarà tra le più importanti della mia carriera”

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il difensore del Basilea Riccardo Calafiori è intervenuto a RSI per commentare il successo del Franchi: “Quello che abbiamo fatto è un’emozione incredibile. E ringrazio il Basilea per la possibilità di giocare con continuità. Adesso, però, arriva un round ancora più complicata”.

E aggiunge: “La prossima settimana sarà una delle più importanti della mia carriera e di quella di molti dei miei compagni di squadra. Proveremo a ottenere un’altra vittoria per andare in finale. Un segreto? Siamo molto giovani, questo ci rende più ingenui, ma non molliamo mai”.