Calamai: “Abbiamo colpevolmente irriso Cabral e Jovic. Adesso non stanno facendo sentire la mancanza di Vlahovic”

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nella sua rubrica per TMW Radio ha parlato anche di Fiorentina e degli attaccanti viola, nettamente in crescita dopo un inizio di stagione molto difficile. Queste le sue parole: “Faccio i complimenti anche a Cabral e Jovic, perché li abbiamo irrisi colpevolmente. Uno sembrava Robocop, l’altro uno di passaggio a Firenze. E invece sono al 21esimo gol stagionale insieme. Fanno il loro dovere e anche con qualità. Sono giocatori diversi e in questo momento la grande mancanza di Vlahovic non si sente.

Il serbo si prende un bel 5, perché non lo riconosco più. Non è lui. A Firenze faceva quasi squadra da solo, era un trascinatore, lo vedi intristito e senz’anima. E un voto simbolico, 18 mila, come gli euro che sono stati raccolti sabato sera al Franchi per l’associazione di Davide Astori. Soldi destinati a un’iniziativa in Africa”.