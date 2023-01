Calamai: “Attenzione alla situazione punte a Firenze, perché la Fiorentina un attaccante lo prenderà”

Mercato chiuso in entrata per la Fiorentina? Non proprio, occhi aperti su quello che succederà da qui fino alla fine delle contrattazioni perché, dopo Sirigu, un altro giocatore potrebbe aggregarsi al gruppo guidato da Italiano.

Di questo è fermamente convinto anche il giornalista fiorentino, Luca Calamai, che a TMW Radio ha detto: “Attenzione alla situazione punte a Firenze, perché la Fiorentina un attaccante lo prenderà. Tutti parlano di un mercato senza soldi, ma quando non ci sono soldi servono le idee e verrà a galla la competenza”.