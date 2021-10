Calamai: “Belotti e Kessie andranno via tra pochi mesi ma non stanno in panchina, perché solo a Firenze vogliamo questa follia con Vlahovic?”

Prosegue l’analisi sull’approccio da adottare con Vlahovic, tornato a Firenze da un paio di giorni e pronto a tornare in campo in campo con la maglia viola. Luca Calamai ne parla così a Radio Bruno:

“Alla Fiorentina ora serve un pizzico di fortuna, magari un gol fortunoso di Vlahovic, che spazzi via questa idea folle di volerlo mandare in tribuna o in panchina. Ma perché Belotti che va via a zero tra sette mesi sta fuori? Kessie sta in panchina? Solo noi vogliamo fare queste cose deliranti? Vlahovic ci metta cuore e anima come ci ha sempre messo perché oggi abbiamo bisogno di lui, può portarci in una dimensione quasi inebriante per la Fiorentina”.

Un parallelo poi con la vicenda Chiesa: “Io la vicenda l’avrei presa molto meno di petto, perché da questo tipo di situazione senza vie d’uscita, succederà un qualcosa di simile a quanto accaduto con Chiesa. Arriverà una società che lo prenderà a due lire o con dilazionamento. Questo putiferio non è che mette stress e tensioni ai procuratori di Vlahovic, chi viene messo in difficoltà è il ragazzo e di conseguenza la Fiorentina. Io a Vlahovic ci avevo creduto, a differenza di Chiesa che non faceva niente per far pensare al contrario. Lo vedo un po’ più fragile rispetto a Federico”.