Calamai: “Cabral può entrare nella storia della Fiorentina come i grandi bomber viola del passato. Il brasiliano può aprire un ciclo importante dell’era Commisso”

Il direttore del Brivido Sportivo Luca Calamai, nel proprio editoriale in vista della sfida di Conference League col Basilea, si sofferma sul centravanti della Fiorentina Arthur Cabral.

Ecco cosa ha scritto il giornalista: “E’ l’ora di King Arthur, adesso tocca a Cabral portarci a Praga per la finale di Conference League. Il fenomeno brasiliano ha conquistato Firenze con i suoi gol il sorriso ed il mettersi sempre a disposizione della squadra. Prezioso da titolare e da riserva, anche entrando a 3 minuti dalla fine. Cabral può entrare nella storia, come i grandi bomber del passato viola. La semifinale contro il Basilea è la sua partita. Il brasiliano ritrova la squadra che è stata il suo trampolino di lancio per arrivare in Italia, alla Fiorentina. Cabral conosce molti dei suoi prossimi avversari ed ora deve batterli in una semifinale europea. Al brasiliano serve ritrovare quel senso del gol che gli è un po’ mancato nelle ultime partite ma che da sempre è suo DNA di centravanti vero”.

E ancora: “La Conference è la casa del brasiliano, Cabral ha segnato una raffica di reti nella passata stagione, con appunto la maglia del Basilea. Recita che ora il classe ’98 brasiliano sta ripetendo con la Fiorentina, più che mai in corsa per diventare il Re del gol del torneo. Facci sognare, trascinaci con la tua grinta Arthur e cerca di sfruttare nel migliore dei modi i palloni che magari tir arriveranno da Nico Gonzalez. Dimostra a tutti che hai le qualità per aiutare la Fiorentina ad alzare una coppa europea che manca da una vita e per diventare l’attaccante giusto per aprire un ciclo importante dell’era Commisso. Un altro attaccante sudamericano a esaltare la maglia viola dopo l’inarrivabile Re Leone Batistuta. Vai Cabral, portaci a Praga: Firenze è pronta a seguirti in massa”.