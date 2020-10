Calamai: “Callejon è la figura giusta per aumentare l’impatto offensivo senza far perdere equilibrio. Attenzione a Cutrone per l’attacco…”

Attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha fatto il punto sulla probabile formazione viola in vista di domenica: “È l’ora di Callejon. Lo spagnolo non è ancora al meglio della condizione ma Beppe Iachini è orientato a proporlo per la prima volta da titolare domenica al Franchi nella delicata sfida contro l’Udinese. L’ex attaccante del Napoli è la figura giusta per aumentare l’impatto offensivo senza far perdere alla squadra viola i giusti equilibri in mezzo al campo. Callejon a destra, Franck Ribey a sinistra. E al centro dell’attacco? Vlahovic dopo la deludente prestazione contro Lo Spezia è destinato a tornare in panchina. L’idea del tecnico viola è quella di riproporre nuovamente Kouame che, pur sbagliando molte occasioni da gol, non era andato male nelle sue prime esibizioni. Ma attenti anche a Cutrone, delle tre giovani punte viola, quello più abile a muoversi dentro l’area di rigore avversaria.

