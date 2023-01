Calamai: “C’è chi ha accusato Nico di pensare solo al Mondiale. Lui ha segnato, un invito ai tifosi ad avere più cuore. Spalletti…”

A TMW Radio ha parlato il giornalista Luca Calamai, parlando dell’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, che ha ritrovato il campo e il gol con la viola nel match contro il Sassuolo: “Dò un 6,5 a Gonzalez. Puntava ad andare ai Mondiali con l’Argentina, non è andato per un problema fisico, una parte della tifoseria è andata in collisione con lui accusandolo di fare poco solo per l’obiettivo Mondiale. E’ tornato e ha segnato il rigore decisivo, con le lacrime agli occhi. E’ un invito alla gente per avere un po’ più di cuore”

E poi la sua opinione su Spalletti: “Ha detto che sono gli altri che si preoccuperanno del Napoli, merita un 7. Se criticherà in maniera dura i tifosi in autostrada come lo fece per i tifosi che lo beccarono a Firenze meriterà mezzo voto in più”.