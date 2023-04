Calamai: “C’è da chiudere un cerchio aperto con Jenny la Carogna a dettare le regole con lo Stato in silenzio. La Fiorentina non deve suicidarsi: poco importa se sarà Inter o Juventus”

Nel proprio editoriale per Il Brivido Sportivo, il giornalista Luca Calamai analizza l’imminente ritorno della semifinale di Coppa Italia che vedrà impegnata la Fiorentina contro la Cremonese.

Ecco le parole del giornalista: “Dov’eravamo rimasti? Ad una triste notte di Primavera, il 3 maggio 2014. Napoli batte Fiorentina 3 a 1, con ‘Jenny la Carogna’ in curva Nord allo Stadio Olimpico a dettare le regole del gioco. E con lo Stato presente in tribuna d’onore ad accettarle senza reagire. C’è da chiudere un cerchio che si è aperto quella sera. Un motivo in più per cui la Fiorentina debba conquistare contro la Cremonese il via libera per tornare nella Capitale per la finale di Coppa Italia”.

Poi prosegue: “C’è una generazione di ragazzi e ragazze che non ha avuto modo di andare per strada a festeggiare qualcosa di viola. La Fiorentina è a digiuno di trofei da 22 anni. Questa può essere la volta giusta. Dopo il 2-0 dell’andata la Fiorentina deve solo evitare di suicidarsi, siamo più forti della Cremonese. Si può essere molto ottimisti viste la maturità e la qualità che la squadra di Italiano sta mettendo in mostra su ogni fronte e contro qualsiasi avversario. Vogliamo tornare all’Olimpico in trentamila dopo quasi 10 anni. Siamo pronti ad andare incontro alla storia”.

Infine conclude: “Ci interessa poco anche il nome dell’avversaria. Può essere l’Inter, può essere la Juventus. Sarà comunque dura: da una parte Simone Inzaghi, tecnico che sa come si vincono le Coppe. Dall’altra i fantasmi del passato: Vlahovic e Chiesa. Non ci fanno paura. Questa Fiorentina ha i valori per battere anche loro”.